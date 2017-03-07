 

Журналист обвинил Гонтареву в помощи российским банкам в "ДНР" и "ЛНР"

07 марта 2017 г. 18:52
Источник: УНИАН

По мнению журналиста и экономического эксперта Александра Дубинского, глава Национального банка Валерия Гонтарева помогла российским банкам расширить свое присутствие на территории ОРДЛО.

Об этом Дубинский написал на своей странице в Facebook, комментируя информацию, что Российский "Сбербанк" приступил к обслуживанию в своих отделениях клиентов, предоставляющих паспорта так называемых "ДНР" и "ЛНР".

"Хочу обратиться к Администрации президента и попросить их исправить очень досадную оплошность! Когда Петр Алексеевич заявляет, что Гонтарева лучший банкир Восточной Европы, - он ведь по незнанию обманывает всех нас. И приуменьшает заслуги Валерии Алексеевны, которая своей работой давно показала, что превзошла этот титул. На самом деле, она является лучшим банкиром не только Восточной Европы, но и молодых "республик" - ЛНР и ДНР", - пишет Дубинский. 

По его мнению, из-за действий главы Нацбанка, российские банки остались в выигрыше.

"Благодаря ее мудрому руководству и поддержке, которую Национальный банк оказывает государственным банкам Российской Федерации на территории Украины, - те смогли расширить свой бизнес на территорию ОРДЛО. Сбербанк России уже радостно сообщил, что приступил к обслуживанию в своих отделениях клиентов, предоставляющих паспорта так называемых "ДНР" и "ЛНР". А раз по паспорту ЛДНР можно обслужиться в Москве, то как дочерний банк может отказать такому уважаемому клиенту в Украине?" - пишет журналист.

"Спасибо Вам, Валерия Алексеевна, за еще один шаг по признанию "республик". Потомки его, безусловно, оценят. Надеюсь, с помощью суда присяжных", - резюмировал Дубинский.

 

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Фасадные термопанели                          Недвижимость Италии                          Выгодный обмен электронных валют - Obmenka.ua                          Вывод Webmoney,Яндекс,Qiwi в наличные                          Обменка на Розе, выгодный наличный обмен                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.