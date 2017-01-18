Журналисты опубликовали фото переезда семейства Обамы в новое жилье

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18 января 2017 г. 10:50
Источник: Новое Время
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Журналистка CNN Бетси Клейн опубликовала фотографии того, как служба перевозки вещей вносит коробки с имуществом семьи Барака Обамы в новое жилище.

Снимки были сделаны во вторник, 17 января.

"Пребывание президента США Барака Обамы в Белом доме официально не заканчивается в пятницу, но он уже начал перемещение в свой новый дом", - говорится в репортаже журналистки.

Грузчики носили маркированные коробки из белого грузовика. Надписи на них гласили: "школьные принадлежности", "обрамленные фотографии для гостиной", "товары для собак", "его ванная" и даже "моющие средства, коробка 5".

Когда один опустевший грузовик отъехал, другой занял его место и разгрузка продолжилась.

Семейство Обамы займет дом, который был построен в 1928 году и имеет девять спален. Новое жилье в аренду экс-президенту США будет сдавать бывший пресс-секретарь Билла Клинтона Джо Локхарт.

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