 

Зигмар Габриэль намерен бороться за пост канцлера Германии

10 января 2017 г. 10:15
Источник: РБК-Украина
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Глава социал-демократической партии Германии Зигмар Габриэль намерен стать кандидатом в канцлеры Германии. Об этом сообщает газета Bild. Как отмечается, официально о кандидатуре будет объявлено на съезде социал-демократов 29 января.

Кроме того, в феврале вице-канцлер и его супруга ожидают второго ребенка.

"С конца лета 2016 года Габриэль целенаправленно готовится к предвыборной гонке", - говорится в сообщении.

Однако в правлении партии отметили, что вопрос о том, кто возглавит социал-демократов на выборах, будет решаться в конце января.

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