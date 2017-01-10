Зигмар Габриэль намерен бороться за пост канцлера Германии

Глава социал-демократической партии Германии Зигмар Габриэль намерен стать кандидатом в канцлеры Германии. Об этом сообщает газета Bild. Как отмечается, официально о кандидатуре будет объявлено на съезде социал-демократов 29 января.

Кроме того, в феврале вице-канцлер и его супруга ожидают второго ребенка.

"С конца лета 2016 года Габриэль целенаправленно готовится к предвыборной гонке", - говорится в сообщении.

Однако в правлении партии отметили, что вопрос о том, кто возглавит социал-демократов на выборах, будет решаться в конце января.