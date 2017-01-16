Золото «растет» на ожидании речи Мэй и инаугурации Трампа

Цена золота растет в понедельник на фоне роста спроса на безопасные активы: инвесторы ожидают речи британского премьера Терезы Мэй по поводу выхода страны из ЕС во вторник и инаугурации избранного президента США Дональда Трампа в пятницу.

Об этом сообщают Ведомости.

Сегодня золото торговалось по $1.203,4 за тройскую унцию по сравнению с $1.197,26 за унцию при закрытии торгов в пятницу, а в ходе торгов дорожало до $1.207,86, максимума с 23 ноября.

Фьючерсы на золото в США подорожали на $7,1 до $1.203,3 за унцию.

Как сообщалось, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во вторник выступит с речью, в которой, как предполагается, раскроет подробный план выхода из Евросоюза.

Некоторые британские газеты в воскресенье опубликовали статьи, якобы Мэй объявит о готовности выйти из Евросоюза по так называемому "жесткому сценарию", который подразумевает выход страны из единого европейского рынка. Геополитическая нестабильность подстегивает спрос на безопасные активы, к которым относятся драгметаллы.

Кроме того, инвесторы ожидают инаугурации Трампа, которая состоится 20 января. Трейдеры опасаются, что экономическая политика Трампа будет не такой благоприятной по отношению к бизнесу, как ожидалось ранее, что также поддерживает цены на золото.