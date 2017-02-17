 

Зорян Шкиряк предложил заблокировать mail.ru в Украине

17 февраля 2017 г. 13:30
Источник: 112.UA
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Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк призвал заблокировать в Украине также почту mail.ru после своего вчерашнего предложения заблокировать "Одноклассники" и "ВКонтакте". Об этом Шкиряк заявил на Facebook.

"Я призываю всех нормальных и адекватных людей открывать собственные страницы в ФБ, Твиттере, Гугле. Где угодно, но только не в соцсетях Мордора. Я категорически против существования в Украине соцсетей, контролируемых государством-агрессором и активно наполняемых провокационным, вредным, антигосударственным контентом", - заявил Шкиряк.

Также Шкиряк призвал бойкотировать эти соцсети и заявил о поддержке своей инициативы гражданским обществом. По словам советника министра МВД, в идеи блокирования российских соцсетей есть поддержка Службы безопасности Украины и "позитивный сигнал с Администрации президента".

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