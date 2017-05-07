Порошенко пожелал украинцам в дни Евровидения почувствовать себя народными дипломатами

07 мая 2017 г. 13:40
Источник: 112.ua
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Президент Украины Петр Порошенко пожелал соотечественникам почувствовать себя народными дипломатами в дни проведения песенного конкурса "Евровидение" в Киеве. Об этом говорится в обращении главы государства по случаю старта конкурса, передает пресс-служба президента.

Порошенко подчеркнул, что Украина значительно позже других стран присоединилась к этому конкурсу, но уже во второй раз принимает Евровидение у себя.

"Так совпало, но стало глубоко символичным, что именно в дни Евровидения Совет Евросоюза примет окончательное решение по безвизовому режиму. Запомните эту дату – 11 июня. С этой даты граждане Украины получат возможность без виз путешествовать по странам Европейского Союза. Это первый весомый результат тех реформ, которые происходят в Украине в течение последних трех лет", - убежден президент.

"Я желаю всем нам, украинцам, почувствовать себя народными дипломатами в эти дни, когда в Киев приехало столько иностранных гостей. Пусть каждый из нас сделает так, чтобы они возвращались домой с самыми лучшими впечатлениями о нашей с вами стране", - обратился глава государства к соотечественникам.

По его убеждению, какая бы страна ни выиграла конкурс, он станет торжеством европейских ценностей, европейского единства и солидарности.

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