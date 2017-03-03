Порошенко признался, что не стремился стать президентом

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что должность главы государства для него не была целью, так как он просто стремился сделать Украину лучше.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос школьника из Харькова, сможет ли он стать президентом, если будет хорошо учиться.

«Я не уверен, что ты должен поставить перед собой цель обязательно стать президентом. Могу тебе сказать совершенно откровенно, что и у меня такой цели точно не было. Я собирался сделать все, что от меня зависит, для того, чтобы сделать Украину лучше. Я строил заводы, строил фабрики, создавал рабочие места, создавал достаточно большие бюджетные поступления, пытался реформировать страну в парламенте. Когда надо было ее защищать, я, ни секунды не колеблясь, пошел ее защищать, не думая о том, что это принесет мне», – ответил Порошенко.

По его словам, прежде всего он думал, чем он может быть полезен этой стране.

Сегодня президент Петр Порошенко прибыл в Харьковскую область с рабочим визитом.