Посол США напомнила: Украине нужен антикоррупционный суд

Посол Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович напомнила о необходимости создания антикоррупционного суда в Украине. Дипломат в эфире "Громадського телебачення" отметила, что реформы в сфере правосудия являются критически важными.

"Они важны и для украинцев, которые хотят, чтобы к ним справедливо относились в суде, и для иностранных инвесторов, в случае, если деловые споры дойдут до суда", - сказала посол. В связи с этим, Йованович напомнила о поддерживаемой США программе в сфере юстиции в Украине, которая, по ее словам, "помогла сформулировать очень важные законы и поправки к Конституции, принятые прошлой весной и осенью".

Также, посол отметила, что в настоящее время при участии США происходит работа со всеми заинтересованными сторонами по формированию нового Верховного суда.

"Отдельно мы выделяем одну важную реформу - основание антикоррупционного суда Украины, ведь сейчас в стране есть независимые и способные следователи, есть независимые способные прокуроры. Но для обеспечения результатов, которых хотят украинские граждане, нужна и судебная система, которая также будет независимой", - подчеркнула Йованович. Она сказала, что реформы - это процесс, и поэтому США заинтересованы в стабильном развитии. "И мы его видим. Думаю, что общие тенденции движутся в правильном направлении", - добавила Йованович.