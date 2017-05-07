Пожар в жилом доме в Харькове: мужчина отравился угарным газом

07 мая 2017 г. 13:22
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6 мая в 13:35 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в квартире жилой пятиэтажки по пр. Московскому, 222а в Харькове. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Харьковской области.

К месту пожара немедленно прибыло 2 пожарно-спасательных отделения ДСНС на автоцистернах в составе 10 спасателей. На момент прибытия выяснилось, что в одной из квартир на первом этаже горели вещи домашнего обихода на площади около 1 кв.м. Во время пожара пострадал мужчина 1975 года рождения (по предварительным он получил отравление угарным газом). Бригадой скорой медицинской помощи был госпитализирован во 2-ю больницу города Харькова.

В 13:57 пожар был ликвидирован. По предварительным данным причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

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