Премьер Японии объяснил, зачем едет на Перл-Харбор

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26 декабря 2016 г. 13:36
Источник: ЛІГА.net
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что его поездка на Перл-Харбор призвана показать мировому сообществу, что Япония никогда не повторять зверства прошлых войн. Об этом сообщает Reuters.

"Я надеюсь, что этот визит станет историческим с лидерами Японии и Соединенных Штатов Америки, совместно посещающими Перл-Харбор в качестве примирения", - сказал Абэ.

27 декабря премьер-министр Японии вместе с президентом США Бараком Обамой посетит Перл-Харбор, где примет участие в траурных церемониях, призванных почтить память жертв японского удара по этой военно-морской базе США 75 лет назад, в декабре 1941 года.

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