Президент позитивно оценил вклад Ярославского в возрождение ХТЗ

Порошенко и Ярославский проинспектировали возобновленное производство

Президент Украины Петр Порошенко позитивно оценил усилия украинского бизнесмена Александра Ярославского по возобновлению работы Харьковского тракторного завода (ХТЗ). Об этом глава государства заявил в пятницу, 3 марта, во время встречи с трудовым коллективом предприятия в Харькове.

"Был найден инвестор, инвестор получил мощную поддержку от руководства государства и руководства области. Было вложено 74 млн гривен только на погашение задолженности по заработной плате, 150 млн гривен только на закупку комплектующих", - подчеркнул Порошенко.

В 2016 году Ярославский стал владельцем ХТЗ, который находился на грани краха. Свое решение он аргументировал значением завода для экономики региона, а также тысяч харьковских семей, члены которых работают либо на самом ХТЗ, либо на смежных производствах. Как сообщалось ранее, за несколько месяцев инвестор вложил больше 200 млн гривен в восстановление работы предприятия.

Во время совместной с Ярославским инспекции возобновленного производства президент подчеркнул, что с помощью нового инвестора удалось сохранить производственные мощности и техническую документацию. "Мы не дали разворовать оборудование, мы не дали украсть документацию. Принципиальное задание для нас – возродить производство", - заявил глава государства.

Кроме того, Порошенко акцентировал вниманием на том, что недавно было принято решение внести в государственный оборонный заказ продукцию ХТЗ.

"На днях утвержден государственный оборонный заказ на 2017 год. Там есть работа и для Малышева, и для львовского, и для николаевского, и для киевского, и для житомирского бронетанковых заводов. Приятная новость. Там есть заказ и для Харьковского тракторного", - подчеркнул президент.

По его словам, на предприятии планируют возобновить производство легкобронированных тягачей МТЛБ. "МТЛБ очень хорошо зарекомендовали себя. Никто, кроме вас, людей, имеющих институционную память, быстро наладить это производство не сможет", - добавил Порошенко.

В свою очередь Ярославский, который лично отстаивал право завода на жизнь, отметил, что с момента возобновления производства ХТЗ уже выпустил 70 машин. "Но мы планируем производить 150 машин в месяц", - сказал собственник ХТЗ.

Ярославский подчеркнул, что стоимость тракторов ХТЗ в 3-3,5 раза дешевле, чем иностранные аналоги. По его словам, в настоящее время все судебные процессы вокруг ХТЗ завершены, аресты со счетов и имущества завода сняты. Харьковский бизнесмен поблагодарил президента за помощь в решении проблем завода.

ХТЗ возобновил свою работу 6 января 2017 года после десятимесячного простоя. Это стало возможным благодаря кредитной линии в размере 400 млн гривен, открытой в сентябре 2016 года новым инвестором.

На данном этапе предприятие активно набирает рабочих основных профессий. По данным СМИ, общий объем инвестиций группы DCH во главе с бенефициаром Ярославским в ХТЗ составит от 300 до 500 млн долларов США.

