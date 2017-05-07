Приходько высказалась об антиукраинских настроениях в РФ

После откровенной лживой пропаганды России против Украины россияне поняли, что им можно открыто ненавидеть украинцев.

Такое мнение в интервью "Еспресо" выразила певица Анастасия Приходько.

Впервые недоброе отношение к Украине исполнительница почувствовала еще в 2007 году, когда приехала в Москву на кастинг "Фабрики звезд". "Нас встречали со словами: "А где команда Хохляндии?", - рассказала Приходько.

По ее словам, ненависть россиян к украинцам имеет давнюю историю. "Они всегда говорили, что Крым – это Россия. Они не могли понять, что мы – отдельное государство. Не было у них такого впечатления. Самое страшное – мы знаем их язык, а они наш – нет. Тут и понимаешь, какое было влияние на развитие российской культуры в каждом из нас", - констатировала исполнительница.