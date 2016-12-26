ПриватБанк представил новый состав правления. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.
Первым заместителем председателя правления, который будет отвечать за развитие системы обслуживания корпоративных клиентов, малого бизнеса, расширение программы микрокредитования предпринимателей КУБ и сотрудничество с торговыми сетями, назначен Олег Сергеев, который в свое время руководил западным региональным управлением ПриватБанка, работал в руководстве других украинских банков.
Система управления рисками банка будет под контролем Александра Дубровина.
Руководителем розничного бизнеса ПриватБанка стал Алексей Шабан, который в последние годы возглавлял направление обслуживания индивидуальных VIP-клиентов.
Членом правления банка, руководителем центра электронного бизнеса и направления по работе с Big Data назначен Сергей Харитича, который работал в лаборатории инноваций ПриватБанка с момента ее создания.
Членом правления банка, который будет отвечать за развитие службы безопасности, юридического направления и службы финансового мониторинга, назначен Алексей Бережной.
Заместитель председателя правления Александр Дрелинг будет ответственным за развитие back-office, информационных технологий и ПриватМаркета.
Руководителем казначейства ПриватБанка и куратором инвестиционного бизнеса в новом правлении банка будет заместитель председателя Галина Пахачук.
Главным бухгалтером банка назначена Валентина Ярмоленко, направлением аудита ПриватБанка будет руководить Вячеслав Ветлужский.
Главным HR-менеджером ПриватБанка остается Ольга Хлынина. Без изменений остается также руководящий состав направления "Маркетинг и менеджмент" банка, которым руководит Николай Щербина.
Правление национализированного ПриватБанка возглавляет бывший министр финансов Александр Шлапак.