16 населенных пунктов обесточены полностью, столько же - частично. В области продолжают восстанавливать электроснабжение после разгула стихии

Житель Диканевки Анатолий, накануне проснулся от завывающего ветра, выглянув в окно увидел настоящий разгул стихии. Спустя несколько минут, говорит мужчина, в паре метров от него упал фонарный столб, который задел газовую трубу. Никто не пострадал лишь чудом.

Анатолий:

Посмотрел, вышел, снег идет, деревья трещат, ветки падают, ну столбы стояли. Потом свет на фонарях зажегся. а потом минут 15 6-го в окно, провода вижу висят, так и упало.

После разгула стихии на Харьковщине, говорят в облэенрго, накануне обесточенными полностью оказались 190 населенных пунктов в области, еще 137 - пострадали частично. По состоянию на утро, 20 апреля, сообщили энергетики, в большей части поврежденных сел и поселков электроснабжение восстановлено. А вот 3 десятках населенных пунктов работы еще продолжаются, там оборваны провода и повалены опоры линий электропередачи. В некоторых районах к энергооборудованию приходилось расчищать дорогу с помощью специальной вездеходной техники, в некоторых случаях даже привлекали спасателей.

Александр Кишинский, инженер Хар. распред. электросетей:

В основном пострадали районы - Зачепиловка, Зачепиловский район, упало 44 опоры 10 киловольт и 18 - 0,4. Змиевской район тоже сильно пострадал - повреждено 23 10 киловольтных опоры и 10 опор 0,4 киловольта и дальше по убывающей - Харьковский район пострадал, Мерефа, Липцы, Дергачевский район.

Сергей Панасенко, дир. по охране труда АК "Харьковоблэнерго":

В случае обнаружения оборванных проводов, нужно немедленно, как можно быстрее сообщить в районные технические сети диспетчеру. Если не дай Бог, ребенок обнаружил оборванный провод нужно сообщить взрослым, они знают что нужно сделать. Также при возможности, нужно оградить и препятствовать приближению других людей к оборванному проводу.

95 процентов повреждений энергетики обещают устранить уже в четверг, полностью завершить восстановление всех пострадавших из-за стихии населенных пунктов области они планируют на выходных.