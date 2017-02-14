 

20 краж и разбойное нападение. Полицейские задержали подозреваемого в ряде преступлений

14 февраля 2017 г. 19:07
Автор: Лариса Говина
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Новость о жестоком нападении на пожилую женщину всколыхнула поселок Золочев еще в конце января. Тогда полицейские получили сообщение из местной больницы о том, что к ним привезли пациентку с ножевыми ранениями спины и грудной клетки. Она рассказала правоохранителям, что мужчина с ножом набросился на неё прямо возле дома, сначала напал на улице, затем добивал  уже в помещении, когда она пыталась убежать. Забрав ценные вещи, он скрылся. Поиск нападавшего продолжался в течение двух недель, отмечают полицейские, подозреваемый был задержан после того, как отличился в Хмельницкой области - там мужчина залез в чужой дом

Юрий Юрченко, нач. Золочевского отдела полиции:

Ним виявився непрацюючий неоднократно судимий 37-річний громадянин, уродженець міста Біла Церква, який напротязі півроку скоів на території Золочівського району більше 20 крадіжок з домоволодінь громадян.

Последние полгода, сообщают в полиции, мужчина проживал в поселке Золочев у своей знакомой. Именно у нее дома во время обыска правоохранители нашли украденные вещи, в частности продукты питания, иснтрументы, бытовую технику и даже детские игрушки.

Юрий Юрченко, нач. Золочевского отдела полиции:

Речові докази по даній справі вилучені. Даний громадянин затриманий та знаходиться в СІЗО міста Харкова.

Полицейскими открыты уголовные производства по статьям "Разбой" и "Кража". Задержанному грозит лишение свободы на срок до 12 лет.

Видео: 

20 краж и разбойное нападение. Полицейские задержали подозреваемого в ряде преступлений - 14.02.2017

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