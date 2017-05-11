25 человек погибли при обрушении стены на свадьбе в Индии

11 мая 2017 г. 9:31
Источник: Левый берег

По меньшей мере 25 человек погибли при обрушении стены во время празднования свадьбы в штате Раджастхан в Индии.

Еще как минимум 28 человек получили ранения различной степени тяжести, среди пострадавших есть женщины и дети, сообщает издание Times of India.

По предварительным данным, все пострадавшие доставлены в больницы, под завалами людей не осталось.

Причиной обрушения стены стала пыльная буря. От нее гости свадьбы пытались укрыться под навесом, однако четырехметровая стена, к которой он крепился, не выдержала и рухнула на людей.

Обрушения зданий не редки в Индии, особенно в сезон дождей. Массовый приток ищущих работу людей в города и дефицит дешевого жилья способствует незаконному строительству зданий, зачастую из плохих материалов, отмечает Би-би-си.

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