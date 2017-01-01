39 человек погибли в результате нападения на ночной клуб в Стамбуле

39 человек погибли и 69 получили ранения - четверо из них находятся в критическом состоянии - в результате вооруженного нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле, где праздновали Новый год.

Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, пишет государственное агентство "Анадолу".

Среди погибших - 16 иностранцев, пятеро - турки. Личности остальных жертв устанавливаются.

"Нападавший был один. Террорист был одет в пальто, а после атаки переоделся и вышел из клуба в другой одежде. Вся информация анализируется правоохранительными органами, которые проводят операцию по задержанию убийцы", - заявил Сойлу.

Клуб Reina, на который было совершено нападение, находится в районе Ортакей. В момент нападения там находились несколько сотен человек.

Генеральное консульство Украины в Турции выясняет, есть ли среди жертв и пострадавших в результате стрельбы в ночном клубе в Стамбуле, украинцы. Об этом в фейсбуке сообщил генеральный консул в Стамбуле Василь Боднар.