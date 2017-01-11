4 "перевозчика" наркотиков с начала года - в Харьковском погранотряде озвучили статистику за первые дни 2017-го

10 граммов зелья в сумке. Мужчину с "травкой" задержали накануне харьковские пограничники в пункте пропуска "Гоптовка". 39-летний украинец пересекал границу на пассажирском автобусе "Мерседес", который направлялся в сторону России. Во время проверки сработал служебный пес, рассказывают в Харьковском погранотряде, а после тщательного осмотра оказалось, что мужчина везет наркотический груз.

Дмитрий Кальницкий, пресс-офицер Харьковского погранотряда:

Спрацювала службова собака. Під час огляду особистих речей в боковому кармашку його сумки було знайдено пакунок, сгорток бумажний, там де була завернута речовина рослинного походження.

Где мужчина приобрел наркотики, отмечают пограничники, сообщать отказался, но убеждал, что вез их не на продажу, а собирался употреблять сам. О находке проинформировали Службу безопасности Украины, им же вместе с найденными наркотиками и передали "перевозчика". За первые 10 дней 2017-го, говорят в Харьковском погранотряде - это уже четвертый случай, когда у людей, пересекающих границу с Россией находят наркотические или психотропные вещества.

Дмитрий Кальницкий, пресс-офицер Харьковского погранотряда:



Був випадок схованки у батоні - громадянин Вірменії. Через пункт пропуску "Харків - Пасажирський" в батоні намагався перевезти. Також спрацювала службова собака. Знайшла. Був випадок, що чоловік в пункті пропуску "Гоптівка" намагався в хлібі перевезти наркотичную речовину - 25 грамів.

Пограничники подечркивают, перевозчики придумывают все больше способов перевезти наркотики через границу - от тайников в продуктах питания до веществ, спрятанных на собственном теле или внутри дестких игрушек. За подобные действия таким экспериментаторам может грозит уголовная ответственность по статье Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта. Максимальная санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.