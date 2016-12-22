 

8 лет за вымогательство - суд отправил двух экс-прокуроров из Краматорска за решетку

22 декабря 2016 г. 17:28
Автор: Лариса Говина
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Наручники на бывшего прокурора Краматорска Андрея Сухинина надели прямо во время представления нового прокурора Донецкой области в апреле 2015-го под прицелами телекамер. Позднее под следствие попал и его заместитель Роман Гапеев. По данным военной прокуратуры, они занимались вымогательством в уже освобожденном украинскими военными Краматорске. Обвиняемые, утверждают в прокуратуре, систематически требовали деньги от торговцев алкоголем и сигаретами, владельцев игровых автоматов и валютных обменок. Чтобы не светиться, по данным следствия, Сухинин и Гапеев к своей схеме подключили краматорского милиционера - Виталия Яремко, который помогал собирать дань с каждого предпринимателя - от 1 до 13 тысяч гривен.
 

Сухінін повідомив, що необхідно фінансово допомагати прокуратурі. Тоді Яремко перепитав - яку саме допомогу та на що вона потрібна. Сухінін відповів, що фінансова допомога потрібна йому особисто, а точніше треба приносити особисто для нього гроші.

Милиционер Виталий Яремко комментировать что-либо журналистам отказывается, ссылаясь на плохое самочувствие. А вот экс-прокуроры уверяют, это дело заказное, а все доказательства военной прокуратуры - фантазии и попытка посадить их за решетку из-за честной работы.

Андрей Сухинин, подсудимый - бывший прокурор Краматорска:

Стараниями прокуратуры Краматорска и милиции был выкрыт подпольный завод нелицензированной водки, который под предводительством вот этих ребят в зеленом возил спирт на оккупированную территорию, а оттуда получали деньги.

Роман Гапеев, подсудимый - бывший зам. прокурора Краматорска:

В данном случае мы все стали свидетелями фантазии судьи и военной прокуратуры. Ни одного факта, более того, если вы обратили внимание, то нам вменяется в вину получение неправомерной выгоды от неустановленных лиц - это нонсенс. То есть дал кто-то, что-то, кому-то, мы просто так хотим, это ерунда.

А вот в военной прокуратуре утверждают -  все факты собранные во время досудебного расследования указывают на то, что Сухинин и Гапеев виновны во взяточничестве.  По словам военного прокурора Виталия Панченко, ими доказано четыре десятка случаев, когда подсудимые вымогали деньги, в целом на сумму 118 тысяч гривен, но их может быть еще больше - во время обысков у прокуроров нашли больше 5 миллионов гривен.

Виталий Панченко, и. о. военного прокурора сил АТО:

 

Це перший факт по викриттю працівника прокуратури, вина якого на нашу думку, доведена, вина у вчиненні корупційного злочину на території проведення антитерористичної операції.

Андрея Сухинина и Романа Гапеева суд приговорил к 8 годам лишения свободы, с конфискацией имущества и запретом занимать государственные должности на 3 года. А вот милиционер Виталий Яремко не попал за решетку, а лишь отделался штрафом в 25 тысяч гривен, поскольку оказывал активное содействие следствию и в ходе него доказал что действовал под давлением.

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