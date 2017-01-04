Афера в восемнадцать миллионов. Как бюджетные средства исчезли во время реконструкции, которой не было

Восемнадцать миллионов гривен. Именно такую сумму четверо человек, по данным прокуратуры, смогли похитить из областного бюджета. Эти средства, в частности, должны были идти на реконструкцию Малоданиловских очистных сооружений. Накануне подозреваемым была избрана мера пресечения, содержание под стражей с правом внесения залога. Правда, говорят в прокуратуре, они требовали, учитывая суммы растрат, назначить сумму залога не меньше 10 миллионов, суд же установил в двадцать раз меньше, поэтому как минимум один из подозреваемых уже успел выйти на свободу.

Вита Дубовик, пресс-секретарь прокурора области

В даному випадку йде мова про бюджетні кошти, кошти державного и обласного бюджетів, загальна сума збитків - 18 міліонів, мова йде про реконструкції очисних споруд в малій данилівці, на разі відомо, ті четверо людей - це керівники, які були задіяні шляхом підробки документів, шляхом внесення недостовірних актів підробки робіт привласнили ці кошти.

По данным следствия, на протяжении двух последних лет подозреваемые, будучи в сговоре с чиновниками, четырежды завладевали бюджетными средствам. Среди подозреваемых - экс-директор ООО «Инжиниринговая компания «Технологии ВК» Сергей Гуслев. Также, по данным правоохранителей, в состав преступной группы вошли директор ООО предприятия «Спецводстрой», которым тогда была Инна Морозова, а также еще два человека, которые руководили этим предприятием. Активисты Харьковского антикоррупционного центра считают, отец Морозовой - Николай Кожанов, причастен к получению сразу серии заказов, которые не были выполнены. Поэтому уверены, пока правоохранителям попались только исполнители, а не организаторы схемы.

Дмитрий Булах, Харьковский антикоррупционный центр

На мой взгляд, Сергей Гуслев является подставной фигурой во всей этой истории, эдаким зиц председателем Фунтом, который отбывал наказания в известном произведении, на мой взгляд, реальным заказчиком является Николай Кажанов и представители департамента капстроительства облгосадминистрации. Об этом даже идет речь в материалах дела, которые можно посмотреть на сайте единого реестра.

Бизнесмен Николай Кожанов информацию о его возможной причастности к афере не комментирует, его телефон не отвечает. В облгосадминистрации также не стали отвечать на обвинения антикоррупционеров, хотя те не первый раз говорят о связи чиновников с бизнесменами, в частности их дружбе с заместителем губернатора, который курирует строительство, Евгением Шахненко. Так ранее, активисты публиковали фотографию, на которой чиновник изображен вместе с директорами компаний, которые получают заказы от ХОГА. Но Шахненко сообщил, что это лишь попытки выставить старое фото как значимый факт, а все проекты и заказчики проходят открытую тендерную процедуру.

Евгений Шахненко, зам.губернатора

Как человек, который как занимает определенную должность, мне, конечно неприятно читать такие вещи, недоказуемо совершенно, человеку абсолютно недоказуемо, но говорю, я в бывшем владелец строительной компании, я построил шесть домов в Харькове, но этой фотографии пять лет. Нас вообще тогда 35 человек было на этой охоте!

Но антикоррупционеры уверены, такие крупные растраты из бюджета, как 18 миллионов гривен, не могут быть сделаны без участия чиновников, которые должны были контролировать строятся объекты или нет.

Дмитрий Булах, Харьковский антикоррупционный центр

Сама схема представляла, что через подконтрольные фирмы, правоохранители подозревают, что это спецводстрой, грубо говоря, осваивались строительства на проекты капитального строительства в обществе. Это такие скандальные проекты как малоданиловские очистные сооружения, как скважина в Люботине, как система водоснабжения в селе Дар надежды Сахновщанского района. И общая сумма убытков 18 миллионов.

Кроме того, говорят активисты, судя по данным из открытых реестров, фирмы, которые возглавляют лица, близкие к подозреваемым, выиграли новый тендер на реконструкцию. Теперь в Золочеве.