Автомойщик прокатился на чужой машине - снес светофор и перевернулся

Сегодня ночью около 2-30 на проспекте Льва Ландау-136/8 автомобиль Subaru Forester врезался в светофор и, по словам очевидцев, несколько раз перевернулся.

Прибывшие на место патрульные выяснили, что машиной управлял не владелец, а работник автомойки, где накануне вечером хозяин оставил Subaru. По предварительной информации, в автомобиле находились двое 19-летних парней. Медпомощь ни одному из них не требовалась.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, на молодого человека, устроившего ДТП, был составлен админматериал по ст. 124 КУоАП. На место вызвали хозяина автомобиля и следственно-оперативную группу для выяснения всех обстоятельств происшествия.