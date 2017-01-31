 

Автомойщик прокатился на чужой машине - снес светофор и перевернулся

31 января 2017 г. 10:54
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Сегодня ночью около 2-30 на проспекте Льва Ландау-136/8 автомобиль Subaru Forester врезался в светофор и, по словам очевидцев, несколько раз перевернулся. 

Прибывшие на место патрульные выяснили, что машиной управлял не владелец, а работник автомойки, где накануне вечером хозяин оставил Subaru. По предварительной информации, в автомобиле находились двое 19-летних парней. Медпомощь ни одному из них не требовалась. 

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, на молодого человека, устроившего ДТП, был составлен админматериал по ст. 124 КУоАП. На место вызвали хозяина автомобиля и следственно-оперативную группу для выяснения всех обстоятельств происшествия. 

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