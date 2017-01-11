Банда милиционеров-разбойников, уличенная в пытках известного врача, задержана

Четверо преступников совершили нападение на предпринимателя в пригороде Харькова. Жертву выследили, и напали как раз в тот момент, когда мужчина выходил из дома.

Вячеслав Давыденко, нач.упр. угррозыска ГУ НП в Харьковской области

Данные лица напали на харьковского предпринимателя, отобрали у него десять тысяч долларов, четыре тысяч евро, крупную сумму в гривнах и завладели его иномаркой. Благодаря принятым мерам и оперативному реагированию в течение нескольких часов после совершения ими разбоя.

Преступники были задержаны по горячиим следам, а особый преступный почерк, жестокость, с которой они совершали преступления, выдал в них серийников, за которыми давно охотились правоохранители. По версии следствия, именно эта банда совершила еще одно нападение на предпринимателя в Харькове в 2015 году, а также на известного врача, руководителя Центра малоинвазивной хирургии Олега Песоцкого в марте 2016 года. В тот день доктор возвращался домой, когда неизвестные напали на него, затащили в машину, связали и начали пытать, нанося порезы ножом, и требуя сказать, где дома у врача спрятаны деньги. В этот момент в квартире находились жена и дочь, которых также связали. Под давлением Песоцкий признался, где хранит сбережения.

Роман, сосед, март 2016

Ограбили человека. Шел со стояночки, посадили в машину, насколько я знаю. В машине пытали около часа. Потом поднялись с букетом цветов домой. Ну и забрали вроде 38 тысяч долларов. Ну, просто так не взяли человека с улицы и не пошли его грабить, понимаете. И не у каждого 38 тысяч долларов дома лежит. То есть Вы считаете это по наводке? Та сто процентов!

По данным следствия в банде было как минимум пятеро человек. Но сегодня следователи вместе со спецназом полиции задержали только четверых, которые вышли на разбой. Двое из них еще недавно сами носили погоны.

Вита Дубовик, пресс-секретарь облпрокурора

Особливо важливо й справа честі для слідчих виявити колишніх своїх колег, серед сьогодні затриманих є ветеран органів внутрішніх справ й просто колишній поліцейський.

Задержанным предъявлено обвинение сразу по двум статьям - разбой и угон автомобиля. Им грозит до 12 лет лишения свободы. Кроме того, сейчас их проверяют на причастность к другим преступлениям, и также устанавливаются другие члены банды и их сообщники.

Вита Дубовик, пресс-секретарь облпрокурора

Активну участь у дії цієї банди брали родичі та члені сімей наших фігурантів, забезпечуючи алібі, забезпечуючи певні прикриття за діяльністю цієї групи. За попередньому даними приблизна сума вкраденого сягає до 100 тисяч доларів.

Задержанным, говорит Вита Дубовик, в ближайшее время будет определена мера пресечения. Прокуратура намерена настаивать на содержании под стражей без внесения залога.