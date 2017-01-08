 

Более 20 человек стали жертвами холодов в Европе

08 января 2017 г. 17:20
Источник: Дело.ua
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За последние два дня в Европе от переохлаждения погибли более 20 человек, среди них немало мигрантов и бездомных.

10 человек умерли только в Польше, где температура опустилась до минус 14 градусов, а в некоторых регионах — до минус 20 градусов по Цельсию.

На юго-востоке и в центральной части Италии, где погибли семь человек, идут сильные снегопады.

На юге Германии в горных районах температура воздуха упала до минус 26 градусов Цельсия, на многих автомобильных трассах страны образовался сильный гололед.

В Праге, как сообщают чешские власти, минувшая ночь была самой холодной с начала зимы. Жертвами морозной погоды там стали три человека.

По меньшей мере трое беженцев из-за холодов погибли в Болгарии.

В Стамбуле выпало до 40 см снега. В последние дни Турция оказалась во власти морозов и снежных бурь.

В Москве установились аномальные рождественские морозы, столбик термометра минувшей ночью опустился ниже минус 30 градусов Цельсия. Нынешняя зима в российской столице, по данным метеорологов, стала самой холодной за последние 120 лет.

 

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