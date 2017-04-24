Более полусотни автопожаров с начала года, в том чиле и поджог машин на муниципальных парковках

В ночь на воскресенье в Харькове снова произошел автопожар. На этот раз на Новых домах. На парковке по проезду Садовому горели сразу 3 иномарки

О том, что в половину третьего ночи внезапно вспыхнул один из автомобилей, спасателям сообщил его сменщик - рассказывает сторож со стройплощадки напротив

В субботу он меня менял, ну то есть с субботы на воскресенье. А что хоть рассказывал, вспыхнуло? Может видел кого-то? Что может человек разглядеть ночью в темноте. Единственное что он услышал грохот и видел пожар, всё. Больше я с ним ниче не общался.

Спасатели приехали очень быстро и ликвидировали пожар - уточняет мужчина, но к тому моменту уже сгорели «Toyota Camry», «Hyundai Sonata» и внедорожник «Dodge». Общаться с прессой сотрудник парковки наотрез отказался и заперся у себя в коморке.

Буквально несколько вопросов? - Не, вообще ничего

Сами клиенты парковки говорят, что она никогда не пустует, в основном, здесь ставят автомобили жители близлежащих домов. Одно место обходится автовладельцу от 300 до 400 гривен ежемесячно. Камер видеонаблюдения на территории нет, зато, постоянно дежурят охранники - рассказывают люди.

Любовь, клиент парковки

Ну в среднем по городу, как везде, от 10 до 15 гривен в сутки, вот. Стоянка устраивает, вполне, как бы никогда никаких проблем не было. После случившегося будете дальше здесь ставить машину или куда-нибудь в гараж? - Да нет, в гараж нет. Ну пока будем здесь. Ну везде по городу такое происходит. Хулиганство, либо заказ, то есть это что-то непонятное.

Хотя большинство автовладельцев и опасаются за свой транспорт, сознаются, мол, гараж обойдется в разы дороже, да и сложно найти что-то поближе к дому. Сейчас следствие рассматривает несколько версий возгорания машин на Садовом, в том числе и поджог. Но точные выводы можно будет сделать только после результатов пожарно-технической экспертизы.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьковской обл.

Одна версия - это будет техническая, где будет дано заключение техническое по состоянию электропроводки и топливной системы. Следующий вопрос будет это занос открытого источника огня. Здесь нужно будет провести и проводили его осмотр места происшествия , места возникновения пожара и быстрое развитие.

Если бы вызов поступил на несколько минут позже, говорит Игорь Лупандин, огонь охватил бы и другие машины припаркованные по соседству. По факту происшедшего в Слободском отделе полиции открыто уголовное производство по статье 194ой части 2ой - умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества. Между тем, уточняют в ГСЧС, за последние десять суток сгорели ровно 10 автомобилей, а начиная с января месяца, по официальной статистике управления, бригады спасателей выезжали на тушение машин более полусотни раз

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьковской обл.

У нас с начала года более 50 пожаров произошло в автомобилях. Ну это конечно 70% это те которые были припаркованы во дворах. За последние 10 дней как я уже сказал это два пожара связанные с парковками охраняемыми, остальное это или во дворах они стоят или во время движения. Ну понятно что во время движения почти 100% это техническое состояние автомобиля

Новости АТН уже направили информационный запрос в облуправление Нацполиции , чтобы выяснить раскрываются ли такие преступления и в каких районах чаще всего горят машины. Ответ на него пообещали подготовить в течение 5 дней.