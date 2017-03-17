 

Больше 7 кг янтаря под обшивкой авто. Пограничники задержали мужчину, который вез "солнечный камень" в Россию

17 марта 2017 г. 18:33
Автор: Лариса Говина
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Более 7 килограммов янтаря под обшивкой автомобиля. Мужчина, который пытался вывезти в Россию партию "солнечного камня" был задержан на пункте пропуска "Гоптовка". Пограничники рассказывают, оперативную информацию о возможной перевозке контрабанды получили от Службы безопасности Украины заранее. После тщательного осмотра автомобиля, на котором задержанный собирался пересечь границу, нашли под обшивкой багажного отделения спрятанный янтарь.  

Оксана Иванец, пресс-офицер Вост. рег. упр. Госпогранслужбы Украины:

Під час поглибленого огляду під подшивкою автівки було виявлено 14 пакетів із "сонячним камінням" загальною вагою понад 7 кілограмів.

Откуда мужчина вез янтарь и для каких целей в данный момент выясняют правоохранители и работники СБУ.

Оксана Иванец, пресс-офицер Вост. рег. упр. Госпогранслужбы Украины:

Це громадянин України, мешканець Донецької області 36 років. Щодо іншої інформації - поки надати її не можу. На даний момент ідуть слідчі дії - це засекречена інформація.

В этом году - это первое задержание контрабандного янтаря на харьковской границе. В прошлом - самая крупная партия "солнечного камня" была задержана пограничниками в апреле. Тогда 30 килограммов янтаря в чемоданах пытались вывезти из Украины две гражданки Китая.

Видео: 

Пограничники задержали мужчину, который вез "солнечный камень" в Россию - 17.03.2017

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