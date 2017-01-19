 

Четыре столкнувшихся автомобиля и сбитый пешеход - авария на Белгородском Шоссе

19 января 2017 г. 20:45
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Сегодня около 18-00 на Белгородском Шоссе столкнулись автомобили Таврия, Chevrolet Aveo, Toyota Corolla и Лада. 

По предварительным данным, после столкновения один из автомобилей сбил пешехода. Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, пострадавший был госпитализирован. Также в больницу был доставлен и водитель автомобиля Toyota.

Обстоятельства столкновения устанавливаются, на месте работает следственно-оперативная группа. Патрульные обеспечивают безопасность дорожного движения. 

Позже в патрульной полиции сообщили подробности аварии. Сегодня, около 18 часов, патрульным поступило сообщение о ДТП с пострадавшими на Белгородском шоссе, 2. Прибыв на место происшествия инспекторы патрульной полиции выяснили, что автомобиль Шевроле Авео не придерживался безопасной скорости и дистанции, в результате чего совершил столкновение с автомобилем Таврия, который двигался впереди.

При оформлении этого дорожно-транспортного происшествия по Белгородскому шоссе на большой скорости двигался автомобиль Тойота Королла, водитель которого не справился с управлением и совершил наезд на пешехода и автомобиль Таврия, который был участником предыдущего ДТП. В результате столкновения Таврию отбросило на автомобиль Лада Гранта. В результате ДТП пострадал пешеход и водитель автомобиля Тойота Королла.
 
До приезда скорой медицинской помощи патрульные полицейские оказывали пострадавшим домедицинскую помощь. Пострадавших госпитализировали. На место вызвали следственно-оперативную группу.
 
Патрульные полицейские обеспечивали общественный порядок и организовывали дорожное движение.

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