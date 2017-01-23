Число погибших в результате торнадо в США возросло до 18

По меньшей мере 18 человек погибли в результате торнадо во Флориде, Алабаме и Джорджии 21-22 января.

Ранее сообщалось о 15 погибших.

Больше всего жертв оказалось в Джорджии: там за двое суток погибли 14 человек, еще более двух десятков получили ранения. В семи районах штата введен режим чрезвычайного положения.

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семьям погибших и пообещал помочь пострадавшим.

Губернатор Джорджии Нейтан Дил предупредил о возможности новых торнадо, которые могут достигнуть крупнейшего города штата - Атланты.