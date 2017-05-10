ЧП в одном из парков Харькова: охраннику киоска проломили голову

ЧП произошло в Немышлянском районе в ночь на 8 мая. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Неизвестные напали на охранника киоска с мороженным. Нанесли тяжелые повреждения. С открытой черепно-мозговой травмой, и множественные ссадинами на лице пострадавшего доставили в больницу скорой и неотложной помощи. Медики уже провели одну операцию, однако его состояние по-прежнему оценивается как тяжелое.

Также известно, что добычей грабителей стали 5 ящиков с мороженным.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст.187 - разбой с причинением тяжких телесных повреждений.