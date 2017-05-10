ЧП в одном из парков Харькова: охраннику киоска проломили голову

10 мая 2017 г. 11:30
231 просмотр

ЧП произошло в Немышлянском районе в ночь на 8 мая. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Неизвестные напали на охранника киоска с мороженным. Нанесли тяжелые повреждения. С открытой черепно-мозговой травмой, и множественные ссадинами на лице пострадавшего доставили в больницу скорой и неотложной помощи. Медики уже провели одну операцию, однако его состояние по-прежнему оценивается как тяжелое.

Также известно, что добычей грабителей стали 5 ящиков с мороженным.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст.187 - разбой с причинением тяжких телесных повреждений. 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Квартиры посуточно в Харькове                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.