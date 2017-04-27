Дело полицейских подозреваемых в краже 2 миллионов долларов. Рассмотрение апелляции перенесли на май

Возле здания Апелляционного суда около 3 десятков активистов с плакатами. Харьковчане настаивают на тщательном расследовании резонансного дела днепровских полицейских и уверены, что подозреваемых необходимо оставить под стражей.

Павел:

Это моя чисто гражданская позиция - высказать недовольство нашей милицией, происходит произвол у нас в стране, мы ж как-то поменялись, милицию на полицию, стремимся в Европу.

Олег:

К сожалению в нашей стране все возможно, но я надеюсь, что суд сегодня окажется справедлив и прозрачен, потому что преступники должны сидеть в тюрьме. Наша милиция должна нас оберегать, а не воровать наши деньги.

О скандальной истории с участием полицейских СМИ заговорили в начале апреля. Коммерсантка из Днепра, рассказала, что заработав немалый капитал - 1 миллион 400 тысяч долларов, 150 тысяч евро, и немного золота и бриллиантов, не доверяя украинским банкам, решила припрятать деньги и драгоценности в сарае у подруги. О тайнике знал лишь муж этой подруги, который после ссоры с ней, уехал в другой город вместе с братом, прихватив с собой все богатство. Подельники перепрятали похищенное, зашив доллары и драгоценности в кресла в съемной квартире. После, как сообщили горе-воры, их задержала оперативная группа, затем правоохранители предложили им 50 тысяч долларов и потребовали исчезнуть из области, все остальное - присвоили себе.

Сергей Князев, глава Нацполиции Украины - Арсен Аваков, министр МВС:



Їм довелось доволі хутко відібрати у них гроші, причому залишити злочинцям невелику суму грошей - Они им дали 50 тисяч и сказали, потеряйcь! И эти неудавшиеся миллионеры, которые украли эти деньги из собачей будки, ранее украденные деньги, потерялись. Но нашлись другие, нашлись из службы внутренней безопасности.

Вскоре пострадавшие обратились в прокуратуру, представители которой вместе с правоохранителями и задержали днепровских полицейских. Большую часть денег, как выяснило следствие, подозреваемые уже успели потратить на квартиры, элитные машины и даже яхты. Имущество задержанных было арестовано, суд определил мужчинам меру пресечения - содержание под стражей. Они подАли апелляцию. Однако сегодня заседание по её рассмотрению не состоялось в связи с тем, что на суд явились не все адвокаты полицейских, а их, говорят в прокуратуре, подозреваемые наняли аж 10 человек.

Вита Дубовик, пресс-секретарь прокурора Харьковской обл.:

Чому із 10 захисників на судове засідання з'явився тільки один. Чому апеляція, за нашою інформацією, була подана за годину до завершення роботи суду, в останній день подання апеляції. складається враження, я не можу констатувати цей факт, але є таке відчуття, що сама сторона захисту з невідомих причин затягує розгляд цієї апеляції.

Избранная ранее мера пресечения абсолютно законна и справедлива, утверждают в прокуратуре, поскольку подозреваемые - правоохранители и находясь на свободе могут влиять на свидетелей. Кроме того, учитывая украденную сумму, а это почти 2 миллиона долларов, говорят гособвинители, есть риск, что полицейские смогут скрыться, либо передать деньги третьим лицам, не возвратив их потерпевшим. Тем временем, адвокат Александр Тимченко пока позицию защиты не комментирует, говорит еще не успел полностью ознакомиться со всеми материалами дела.

Александр Тимченко, адвокат:

Я только сегодня подписал договор с отцом, а позавчера с мамой второго подзащитного. поэтоум пока не имел возможности с ним пообщаться. Я відвідаю СІЗО. Поспілкуюсь і потім надам вам всю інформацію. На даний час я ще жодного матеріалу не бачив.

Заседание по рассмотрению апелляции перенесено на 11 мая.