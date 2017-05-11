Дело "золотых" оперативников из Днепра. Адвокаты требуют воли правоохранителям

Предотвратить, по их мнению, незаконное решение к зданию Апелляционного суда пришло около двух десятков пикетчиков. Они протестовали против возможной меры пресечения днепровским правоохранителям. Последних подозревают в том, что они присвоили себе деньги, которые воры украли у потерпевших, дело которых расследовали. Причем речь идет о колоссальной сумме для украинского уголовного производства - около двух миллионов долларов. Сейчас оперативники находятся в СИЗО, но их защитники настаивают на изменении меры пресечения на более мягкую.

Сергей, родственник пострадавших

Это прямая угроза потерпевшим, это люди, которые знакомы с оружием, от них можно ожидать все что угодно, и грабили они не на малую сумму - они способны на все!

Криминальная история, которая удивила даже опытных полицейских, произошла в Днепре год назад. Местная предпринимательница не решилась довериться банкам, и попросила подругу спрятать ее капиталы. Почти полтора миллиона долларов, 150 тысяч евро и приличную пригоршню золотых украшений они сложили в пластиковое ведро и опустили в погреб. Но имущество забрал муж подруги, который поссорился с той однажды вечером. Около месяца мужчина с братом скрывались в соседнем Павлограде - похищенное они не тратили, а спрятали в обивке кресел в съемной квартире. Тут их и обнаружили днепровские полицейские, которые воров отпустили, а вот деньги и золото у них забрали. Причем пострадавшим женщинам, правоохранители продолжали говорить, что все еще расследуют дело.

Он полковник, в городском управлении работает, он сказал, что всем будет заниматься он, чтобы, что только узнаете, говорили только ему, что они сразу найдут. При встрече, когда я приехала к нему, его интересовало одно, только цифра - что там было. Я не хотела об этом говорить, но как выяснилось после - эти деньги были уже забраны, еще 6 мая, а я с ним начала общаться еще 24 мая. После чего я ему давала 35 тысяч на бензин, что надо ехать, искать.

Афера правоохранителей вскрылась как только домой вернулся сам муж-беглец. Тогда пострадавшие обратились в прокуратуру, и было открыто уголовное производство по статье разбой в особо крупных размерах, двое офицеров полиции Днепра были задержаны, им была избрана мера пресечения - содержание под стражей. Но защитники фигурантов громкого дела пытаются оспорить это задержание. Правоохранители, которых подозревают в завладении почти двумя миллионами долларов, сумели нанять аж десять адвокатов, которые подали апелляцию на выбранную меру пресечения, и уже второй раз пытались отложить ее рассмотрение. Ведь если срок ареста истечет до принятия решения, подозреваемых могут выпустить. В первый раз, суд согласился с аргументами защитников - не вся когорта адвокатов успела ознакомиться с поданной их коллегами жалобой. Сегодня же адвокаты поставили под сомнение правомочность деятельности прокурора в суде.

Александр Тимченко, адвокат подсудимых

У мене сумніви щодо його неупередженості й що він є взагалі прокурором в цьому питанні. Цей документ взагалі не відповідає вимогам УПК.

Но судьи на этот раз не согласились с аргументами защиты и продолжили заседание. В котором, правда, все равно был сделан перерыв, поскольку сторона обвинения представила новые документы, которые, по их мнению, доказывают необходимость содержания оперативников под стражей. В прокуратуре говорят, это их принципиальная позиция.

Вита Дубовик, пресс-секретарь прокурора области

Ми вважаємо, що така жорстка міра є відповідною, оскільки підозрюваними є працівники правоохоронного органу, вони мають низку навиків вплинути на хід розслідування, вплинути на свідків, втекти.

Кроме того, именно за деньги, которые правоохранители, по данным следствия, забрали у пострадавших, они купили квартиры и машины, которые оформили на себя. Пребывая на свободе, считают следователи, подозреваемые попытаются избавиться от имущества, что не позволит вернуть средства пострадавшим.