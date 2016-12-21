Депутаты вернулись к схеме ЖСК

Вопрос незаконной раздачи земли стал поводом сразу для двух пикетов у горсовета. Ветераны АТО вышли под стены мэрии с требованием предоставить им обещанные государством участки. Бойцы уверяют, на какие-то благоустроенные территории они не претендуют, готовы получить участки и на окраинах города, но им в муниципалитете отвечают - земли нет. Из очереди в тысячу человек, участки получили только двадцать ветеранов, говорят пикетчики.

Олег Грушин, ветеран АТО

Если бы нам дали кусочек земли, который нам пологается по закону, так как мы граждане Украины, участники АТО в первую очередь потребуем, мы бы построили бы домик, взяли бы с женой кредит на эти 10 соточек построили бы дом. Так как я переселенец с Луганска мне это вкрай необходимо. А сейчас я снимаю квартиру, отслужил верой и правдой своему государству, которому и принимал присягу а 2014-2015, прошел конкурс, но жилищного одна там нет!

Михаил Ткачев, ветеран АТО

Нас сейчас 20 человек, на другую сессию мы тысячами придем! Ребят соберем, чтобы они не только знали наш городской совет, это Верховной Рады, Президента касается - чтобы они знали, что мы есть!!!

Рядом с ветеранами харьковчане, которым повезло больше - они приобрели на Алексеевке квартиры у частного застройщика, но их придомовую территорию, говорят люди, незаконно забрали. Теперь там вместо их парковочных мест строятся чужие гаражи. Не без участия застройщика и местных властей, подозревают пикетчики.

Тарас, владелец квартиры

У меня второй этаж, я заплатил немаленькие деньги за квартиру, кто-то машину заведет, а кто-то там устроит столярную мастерскую. Это нереально. Кроме того, у нас там выросло СТО, которого вообще изначально там не было по Генплану. Но СТО там появились документы задним числом, но здесь непонятно кто там строит. Я сам обращался , звонил ни документов ничего как мы будем там жить?!

Если по вопросу гаражей, после требования депутатов разобраться, мэр дает поручение профильному департаменту рассмотреть этот вопрос, то с выделением земли АТОшникам сложнее. Зато на повестку дня выносится вопрос о выделении земли жилищным кооперативам. В частности, почти 16 гектаров депутаты решают выделить под застройку в районе Алексеевкого лугопарка двум ЖСК "Отдых" и "Кипербуд," причем как выясняется последний создан всего пару неель назад группой из семи молодых людей в возрасте от 19 до 27 лет.

Игорь Черняк, депутат горсовета "Самопомич"

И у меня вопрос - у нас семь непонятных физических лиц, от 26 до 19 лиц вдруг получают 5,5 гектар в реакреационной зоне получают землю под застройку. При этом у нас под окном стоят АТОшники, которые говорят им нужны земельные участки, но город говорит - нету земельных участков.

Напомним, что сейчас ГПУ расследует производство о незаконном хищении земли у харьковской громады должностными лицами горсовета в размере более 600 га на сумму более 4 миллиардов гривен. Речь идет о так называемой схеме ЖСК. Ее суть состоит в том, что в Земельном кодексе есть лазейка, которая позволяет бесплатно выделять землю жилищным кооперативам, которые были созданы людьми, нуждающимися в улучшении жилищных условий для самостоятельного строительства. В действительности таким образом, на подставных лиц участки получают коммерческие застройщики.А оформляется все как ЖСК. Местные жители говорят, в районе лугопарка неизвестные строители начали вести работы еще летом, а вот сейчас, видимо, договорились об официальном выделении земли.

Александр, житель улицы Буковой

что-то копали там, еще летом, трубы какие-то вынимали. а так, кто тут что знает. одни пенсионеры живут как бы

При этом что именно и кем будем построено в рекреационной зоне города, пока непонятно. Мэр на прямые вопросы не отвечает, и вообще делает вид, что он здесь ни при чем.

Игорь Черняк, депутат горсовета, "Самопомич" - Геннадий Кернес, мэр Харькова

Кто реально будет это застраивать, ну не 7 же студентов? - Тот кто придет получать решение, можете подождать. И у них спросить. А зачем вы меня под это подводите?!

После того, как представители ГПУ провели выемку в горсовете по этому производству, а активисты-антикоррупционеры выиграли процессы в Хозяйственном суде о возвращении некоторых участков в собственность громады, подобные решения перестали выноситься на повестку дня. Но как только в Генпрокуратуре забыли о харьковском деле, в высшей инстанции отменили решения Хозяйственного суда, схема ЖСК снова заработала.