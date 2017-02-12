 

Дерево, сугроб и копы помешали пьяному водителю продолжать движение - ДТП на Московском проспекте

12 февраля 2017 г. 20:48
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Сегодня около 15-20 в патрульную полицию поступило сообщение о том, что на Московском проспекте неизвестный мужчина, якобы в состоянии алкогольного опьянения, врезался в дерево и пытается уехать с места происшествия.

Прибыв по указанному адресу, полицейские обнаружили в сугробе поврежденный автомобиль ГАЗ 33021. Водитель пытался выехать из заноса, однако жто ему удавалось плохо. Во время разговора с водителем полицейские заметили у гражданина признаки алкогольного опьянения. Инспекторы предложили водителю на месте пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения с помощью газоанализатора "Драгер".

Результат алкотестера показал 2,21 промилле алкоголя в крови, что в 10 раз выше показателя нормы (0,2 промилле). Кроме этого, мужчина не имел при себе водительского удостоверения.

Патрульные составили на водителя два административных протокола - за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии и совершение дорожно-транспортного происшествия, а также вынесли постановление за отсутствие водительских документов.

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