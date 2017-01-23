Дерзкое ограбление в Андреевском переулке. Правоохранители задержали пару, которая убила и сожгла жертву

Дерзкое ограбление в частном секторе Холодногорского района, произошло 14 января. А накануне, правоохранители задержали двух подозреваемых. Как установило следствие, к 66-летней женщине пришла её знакомая со своим сожителем, чтобы одолжить денег. Пенсионерки дома не было. Тогда мужчина, ранее имевший проблемы с законом и судимость, проник в дом, разбив окно, и стал искать деньги и драгоценности. Свою спутницу оставил "дежурить" на улице. Увидев, возвращающуюся из магазина хозяйку дома, дама поспешила предупредить своего приятеля по телефону.

Вита Дубовик, пресс-секретарь прокурора

Бабуся зайшла в хату він її схопив. Прив'язав її до крісла і почав випитувати де знаходяться гроші та цінні речі. Кілька разів ударив її. Бабусі стало погано. Вона почала просити води чоловік сказав, що дасть їй води лише після того, як вона скаже де гроші. Бабуся зізналася

Деньги были спрятаны в гараже. Мужчина тут же пошел их искать. Когда вернулся, пенсионерка была уже мертва. Согласно данных судмедэкспертизы, говорит Вита Дубовик, причиной смерти стала одна из полученных в ходе избиения травм, а именно - травма шеи. После этого парочка направилась к ближайшей заправке, где купили несколько литров бензина, чтобы скрыть следы преступления. Однако, пожар увидели соседи.

Вышли покурить увидели пожар. Вызвали пожарных. Сразу вызвали скорую. Позвонила соседям соседи тоже выскочили все.Ну потом получилось что комфорки были включены и был пожар в комнате, мог бы быть взрыв.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьковской обл.

Горели домашние вещи в жилой комнате. Площадь пожара составила всего лишь около 5 квадратных метров. Да были определенные закопченные стены и потолок в соседних

комнатах. В результате осмотра места пожара было обнаружено тело женщині, было обращено внимание на то что окна были разбиты наши ребята их не разбивали.

В общей сложности злоумышленники вынесли из дома пенсионерки 600 долларов, 1600 гривен и около 40 граммов золотых украшений. Именно благодаря оперативности спасателей, уточняют в прокуратуре, дом не успел сгореть, а прибывшие вскоре сотрудники полиции и эксперты криминалисты смогли изучить место преступления.

Вита Дубовик, пресс-секретарь прокурора

Саме та кімната в якій знаходилась бабуся не була пошкоджена вогнем. Тому стало зрозуміло що це дійсно вбивство. Досить оперативно працівники прохоронних оргавнів вийшли на підозрюваних. Вони були затримані. Прокуратура оголосила їм підозру, затвердила та оголосила. У ту ж добу ми зревнулися до суду про обрання забопігжного заходу.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и постановил взять подозреваемых под стражу на 60 суток, без права внесения залога. Досудебное расследование проводится сразу по двум статьям - разбой и умышленное убийство. Максимальная санкция этих статей предусматривает наказание в виде пожизненного срока.