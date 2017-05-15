Десятки домов без электричества. В районе Холодной горы вандалы повредили больше 20 счетчиков на электроопорах

15 мая 2017 г. 18:11
Автор: Лариса Говина
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Почти три десятка  жилых домов в районе Холодной горы остались накануне без света. Местные жители рассказывают, электричество пропало около двух часов, в ночь с субботы на воскресенье. Сначала подумали, что это небольшой сбой, но уже утром увидели - сразу на 4 улицах счетчики установленные на электроопорах разбиты.

 

Александр:

 

Жена сказала, что нет электричества. Я просто спал, у нас маленький ребенок. Ну я подумал может на линии проблемы, может еще что-то, давай подождем минут 15-20. Ну по истечении времени ничего не произошло. Ну может поленились выйти на улицу, может тумблер, может еще что-то.  Ну ладно утром. Утром в 6 часов открываю калитку, выхожу и вижу ситуацию – счетчика нет, автоматы все побитые.

 

 

Станислав:

 

Вот побито, я шел, и вы думаете это только тут? Вон там еще. Все разбито, думаю ни фига себе. Меня еще спрашивают – а тебе не разбили? У меня ж на улице тоже висит счетчик, да не, нормально, а подхожу – ё моё!

 

 

 

Сразу после поступившего сообщения о ЧП, рассказывают энергетики, на место направили аварийную бригаду.

 

Владимир Скичко, нач. упр. инф. политики АК «Харьковоблэнерго»:

 

В воскресенье были в срочном порядке проведены работы по восстановлению электропитания поврежденных приборов учета  и уже в средине дня эти люди оказались с электроэнергией.

 

В общей сложности, говорят в «облэнерго», неизвестные повредили 29 приборов учета на улицах Семинарской, Новосёловской, Старомалоосновянской и по переулку Линейному. Из них 13 восстановлению уже не подлежали, были разбиты полностью. 

Владимир Скичко, нач. упр. инф. политики АК «Харьковоблэнерго»:

 

Около двух часов ночи один из вандалов попал на камеры видеонаблюдения, где видно как он одетый в спортивную куртку  с капюшоном, с предметом похожим на биту, разбивает электросчетчики, которые установлены у нас в пластиковых антивандальных ящиках.

 

По предварительным подсчетам , говорят в компании, нанесен ущерб на сумму в несколько десятков тысяч гривен. Место ЧП было осмотрено правоохранителями. Как сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Харьковской области, данные внесены в Единый журнал учета правонарушений, решается вопрос о квалификации события.

Видео: 

В районе Холодной горы вандалы повредили больше 20 счетчиков на электроопорах - 15.05.2017

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