Десятки домов без электричества. В районе Холодной горы вандалы повредили больше 20 счетчиков на электроопорах

Почти три десятка жилых домов в районе Холодной горы остались накануне без света. Местные жители рассказывают, электричество пропало около двух часов, в ночь с субботы на воскресенье. Сначала подумали, что это небольшой сбой, но уже утром увидели - сразу на 4 улицах счетчики установленные на электроопорах разбиты.

Александр:

Жена сказала, что нет электричества. Я просто спал, у нас маленький ребенок. Ну я подумал может на линии проблемы, может еще что-то, давай подождем минут 15-20. Ну по истечении времени ничего не произошло. Ну может поленились выйти на улицу, может тумблер, может еще что-то. Ну ладно утром. Утром в 6 часов открываю калитку, выхожу и вижу ситуацию – счетчика нет, автоматы все побитые.

Станислав:

Вот побито, я шел, и вы думаете это только тут? Вон там еще. Все разбито, думаю ни фига себе. Меня еще спрашивают – а тебе не разбили? У меня ж на улице тоже висит счетчик, да не, нормально, а подхожу – ё моё!

Сразу после поступившего сообщения о ЧП, рассказывают энергетики, на место направили аварийную бригаду.

Владимир Скичко, нач. упр. инф. политики АК «Харьковоблэнерго»:

В воскресенье были в срочном порядке проведены работы по восстановлению электропитания поврежденных приборов учета и уже в средине дня эти люди оказались с электроэнергией.

В общей сложности, говорят в «облэнерго», неизвестные повредили 29 приборов учета на улицах Семинарской, Новосёловской, Старомалоосновянской и по переулку Линейному. Из них 13 восстановлению уже не подлежали, были разбиты полностью.

Владимир Скичко, нач. упр. инф. политики АК «Харьковоблэнерго»:

Около двух часов ночи один из вандалов попал на камеры видеонаблюдения, где видно как он одетый в спортивную куртку с капюшоном, с предметом похожим на биту, разбивает электросчетчики, которые установлены у нас в пластиковых антивандальных ящиках.

По предварительным подсчетам , говорят в компании, нанесен ущерб на сумму в несколько десятков тысяч гривен. Место ЧП было осмотрено правоохранителями. Как сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Харьковской области, данные внесены в Единый журнал учета правонарушений, решается вопрос о квалификации события.