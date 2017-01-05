ДТП с участием семи авто на Героев Труда - одну из машин разорвало на части

Сегодня около 17-00 на мосту на улице Героев Труда в районе Журавлевского гидропарка столкнулись несколько автомобилей - по данным патрульной полиции, не разминулись семь авто.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, на настоящий момент есть информация об автомобилях Opel, Toyota RAV4, Honda, Volkswagen Caddy, Chevrolet, Dacia Logan и Volkswagen Transporter. По предварительным данным, с места ДТП в больницу были доставлены четверо пострадавших.

Патрульные на месте ДТП оказывали помощь пострадавшим и в данный момент обеспечивают безопасность дорожного движения.

Обстоятельства столкновения и состояние пострадавших уточняются.