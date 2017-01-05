 

ДТП с участием семи авто на Героев Труда - одну из машин разорвало на части

05 января 2017 г. 18:03
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Сегодня около 17-00 на мосту на улице Героев Труда в районе Журавлевского гидропарка столкнулись несколько автомобилей - по данным патрульной полиции, не разминулись семь авто. 

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, на настоящий момент есть информация об автомобилях Opel, Toyota RAV4, Honda, Volkswagen Caddy, Chevrolet, Dacia Logan и Volkswagen Transporter. По предварительным данным, с места ДТП в больницу были доставлены четверо пострадавших. 

Патрульные на месте ДТП оказывали помощь пострадавшим и в данный момент обеспечивают безопасность дорожного движения. 

Обстоятельства столкновения и состояние пострадавших уточняются. 

 

Видео: 

Страшное ДТП на ул.Героев Труда. Харьков 05.01.17

ДТП с участием семи авто на Героев Труда - одну из машин разорвало на части - 05.01.2016

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