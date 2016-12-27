 

Нетрезвый водитель внедорожника совершил два ДТП подряд - погиб младенец, родители в реанимации. Подробности от полиции

27 декабря 2016 г. 21:59
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Сегодня в 16-45 на пересечении окружной дороги и Салтовского Шоссе автомобиль Toyota Land Cruiser Prado (водителю 36 лет) допустил столкновение с двигавшимся впереди ВАЗ 2107 (водителю 32 года), который, в свою очередь, догнал Volkswagen Caddy (водителю 44 года). Все участники ДТП двигались от Московского проспекта в сторону Салтовского Шоссе. 

Водитель автомобил ВАЗ был доставлен в больницу с переломами ребер и травмами ног - мужчину зажало в салоне авто. Как сообщили в УПД ГУНП, внедорожник покинул место ДТП и по Салтовскому Шоссе направился в сторону проспекта Юбилейного. В районе дома 173 по Салтовскому Шоссе Toyota выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем ВАЗ 2102. 

В автомобиле ВАЗ находились водитель и три пассажира, в том числе восьмимесячный младенец, девочка. Ребенок от полученных травм погиб на месте ДТП. В больницу были доставлены родители девочки - оба в тяжелом состоянии, сейчас пострадавших оперируют. Информация по еще одному пассажиру ВАЗа - женщине - уточняется. 

Водитель автомобиля Toyota задержан и доставлен в наркоцентр, по внешним признакам мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. 

Как сообщил старший инспектор УПД ГУНП Олег Никоненко, открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 УК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения водителю Toyota. 

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