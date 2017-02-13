Один погибший, один пострадавший - подробности двух наездов на пешеходов за сутки

Информация о смертельном наезде на пешехода поступила в Нововодолажский отдел полиции около 4 утра - тело 15-летнего подростка нашли на обочине. Смерть, по заключению экспертов, наступило в результате наезда авто - машины на месте не было.

Олег Никоненко, ст. инспектор УПД ГУНП Харьковской обл.

В ході оперативно-розшукових заходів працівниками поліції було встановлено автомобіль ВАЗ 2105 червоного кольору, а також водія, чкий залишив місце пригоди та відправився додому за місцем мешкання. Водій місцевий, житель Нової водолаги. Автомобіль затримано на штрафмайданчик, подію внесено до ЄРДР, відкрито кримінальне впровадження за ч.2 ст. 286 ККУ

Известно, что на момент задержания водитель "пятерки" был нетрезв. В каком состоянии мужчина управлял автомобилем - выясняется. По делу назначены необходимые экспертизы. На штрафплощадке находится и машина, которая в этот же день в Харькове сбила пенсионерку. Днем около половины первого на проспекте Петра Григоренко под колеса молоковоза попала переходившая дорогу в неустановленном месте пенсионерка. 72-летняя женщина угодила под задние колеса Газели. Пострадавшая была доставлена в больницу с диагнозом - открытая черепно-мозговая травма, ушиб головы, серьезными травмами грудной клетки и внутренних органов.