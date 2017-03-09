Двое мужчин упали в шахту лифта. Подробности происшествия

Сообщение о том, что кто-то бродит в заброшенном здании по улице Академика Богомольца в полицию поступило накануне около половины шестого вечера.

Алексей Свиридов, гл. спец. отдела коммуникации полиции Харьковской обл.:

При виїздів на місце пригоди працівники поліції встановили, що двоє чоловіків 33-х та 40-ка років впали в шахту ліфта. Імовірно з четвертого, або п’ятого поверху. Наразі їх стан здоров’я тяжкий.

Заброшенным это здание стоит уже лет 10, рассказывают местные жители. Построено оно было Укртелекомом для собственных нужд, здесь планировалась АТС. В свое время тут были завершены все строительные работы, подведены коммуникации, но аппаратуру по какой-то причине так и не завезли. Сейчас в аренду сдается лишь небольшая часть вестибюля, тут принимают стеклотару. Остальные помещения донедавна охранялись. Но после того как охрану сняли в здание повадились охотники за металлом. Любители легкой наживы, говорят местные, поснимали даже трубы и батареи.

Александр, сотрудник рынка:

До Нового года тут вообще эти бомжи лазили и выкидывали и железки оттуда и все выкидывали. Ну двери вот недели две как поснимали. 00:49 ))

Александр, сварщик:

Тащат, кому не лень. Железо, все, что выгодно, тянут, сдают, продают.

Искали ли пострадавшие в заброшенном здании, что-то для собственной наживы, в полиции сейчас выясняют. Назначен ряд экспертиз в том числе и по наличию алкоголя в крови двух мужчин. Пока информация внесена в Журнал единого учета правонарушений.