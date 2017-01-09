Двое пешеходов с коляской сбиты на выезде из Харькова

Сегодня около 15-00 на окружной дороге в районе выезда из Харькова в направлении Чугуева автомобиль Ford Scorpio сбил двух пешеходов, шедших с коляской вдоль дороги.

Об аварии сообщают водители, проезжавшие по трассе сразу после ДТП и наблюдавшие уже последствия. По их словам, на месте работали медики.

Как сообщили в УПД ГУНП, авария произошла на улице Большая Кольцевая. Автомобиль зацепил шедших в попутном направлении 22-летнюю женщину и подростка, которые везли в коляске маленького ребенка.

На месте работала патрульная полиция. Информация о пострадавших и обстоятельства ДТП - уточняются.