 

Двое пешеходов с коляской сбиты на выезде из Харькова

09 января 2017 г. 18:39
1143 просмотра

Сегодня около 15-00 на окружной дороге в районе выезда из Харькова в направлении Чугуева автомобиль Ford Scorpio сбил двух пешеходов, шедших с коляской вдоль дороги.

Об аварии сообщают водители, проезжавшие по трассе сразу после ДТП и наблюдавшие уже последствия. По их словам, на месте работали медики. 

Как сообщили в УПД ГУНП, авария произошла на улице Большая Кольцевая. Автомобиль зацепил шедших в попутном направлении 22-летнюю женщину и подростка, которые везли в коляске маленького ребенка.

На месте работала патрульная полиция. Информация о пострадавших и обстоятельства ДТП - уточняются. 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Интернет-магазин стройматериалов stroypartner.ua                          Куплю награды, иконы, монеты. Т. 098-681-66-41.                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.