Google выплатил России $6,75 млн штрафа

Компания Google выплатила назначенный российской Федеральной антимонопольной службой (ФАС) штраф в размере 438 млн рублей ($6,5 млн).

Об этом сообщила пресс-служба ФАС, передает "Интерфакс".

"В рамках мирового соглашения удалось найти механизм устранения последствий ранее выявленных ФАС России нарушений антимонопольного законодательства и обеспечить конкуренцию на рынках мобильных приложений, в первую очередь, мобильного поиска", - говорится в сообщении.

В середине апреля Арбитражный суд Московского округа утвердил мировое соглашение между ФАС и Google, в рамках которого стороны отзовут взаимные иски по делу о нарушении на рынке мобильных приложений. Американская компания тогда согласилась выплатить штраф в размере 438 млн рублей.

По условиям сделки, в частности, Google откажется от эксклюзивной предустановки своих приложений на устройства под управлением Android и не будет ограничивать предустановку третьих сторон.

В сентябре 2016 года ФАС обязала Google оповестить пользователей Android-устройств о возможности использовать другую поисковую систему и деактивировать предустановленные приложения. В ноябре ФАС оштрафовала американскую компанию на миллион рублей за неисполнение предписания в срок. Спустя месяц ведомство возбудило против Google новое дело за неисполнение его предписаний.

Жалобу на Google в феврале 2015 года подала российская компания "Яндекс".