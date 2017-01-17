Граната в мусорном баке. Правоохранители выясняют, кто оставил взрывоопасный предмет

Необычную находку, обнаружили в Московском районе, во дворе 21 дома по улице Светлой. Прямо в мусорном баке, напротив последнего подъезда многоэтажки, лежала граната.

Долгой дорогой в школу никто не ходит, рассказывает 8-летняя Маша. Практически все ее друзья "срезают" свой маршрут, проходя через эти дворы, но сегодня учащимся пришлось потратить гораздо больше времени, из-за того, что как раз в это время здесь работала оперативно - следственная группа, а двор вообще был перегорожен.

Маша, школьница

Я в школу шла, тут подруга пришла Алиса и рассказала мне про вот эту бомбу. И сказала мне, что туда лучше не идти там сказали

Гранату, говорят жильцы, обнаружил один из бездомных, которые постоянно ковыряются в выброшенных коробках и мусорных пакетах. Люди обратились за помощью к правоохранителям, позвонив в Московский райотдел. На место опасной находки помимо сотрудников следственно оперативной группы работали и взрывотехники.

Это где-то в 9 часов было. Я шла на работу, в девять было, уже была здесь милиция, ленточки тут натянуты были. А так конкретно ничего не знаю.

Из бака достали корпус от гранаты РГД5 и взрыватель от нее же, которые находилось отдельно друг от друга. Боеприпас аккуратно изъяли и отправили на экспертизу

Алексей Свиридов, гл. специалист отдела коммуникаций ГУНП в Хар. обл.

При огляді експерти вибухотехніки встановили, що граната знаходилась в розібраному стані тож ніякої небезпеки для оточуючих не уявляла та не була пристосована до вибуху. За вказаним фактом слідчим відкрито кримінальне впровадження за статтею 263 кримінального кодексу України. Працівниками поліції з’ясовуються всі обставини даної пригоди.

Еще несколько часов оперативники делали поквартирный обход. Интересов саша, крутой список. у нас таких и не былоались живут ли в доме военные или сотрудники силовых структур - рассказывают местные жители.

Анна, жительница дома по ул. Светлой

Позвонили в дверь. Пришла полиция. И вот сказали, что здесь была обнаружена граната. Кто её бросил, каким образом, как это произошло, слава Богу, сказали. Я, конечно, забеспокоилась - ребенок в школу пошел. Ну, это сказали, можете не волноваться все как бы в порядке. Ну как бы спрашивали, кто проживает, вот в таком плане. Наверное, интересовались жильцами.

За незаконное ношение, хранение, приобретение огнестрельного оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ уголовным кодексом Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет. Именно столько будет грозить человеку, оставившему опасный предмет в легкодоступном месте. При условии, что его личность все же будет установлена.

