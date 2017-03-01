Грузовик отправил в кювет легковушку - ДТП на Мерефянском Шоссе

Сегодня около 8 утра на Мерефянском Шоссе-32 столкнулись грузовик Mercedes-Benz и ВАЗ 21099.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, по предварительным данным, водитель грузовика, двигаясь в сторону Харькова, не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ, который двигался в попутном направлении. От удара ВАЗ выбросило с проезжей части.

С места ДТП в больницу была доставлена женщина - пассажир ВАЗа. Обстоятельства столкновения устанавливает следственно-оперативная группа.