 

Грузовик отправил в кювет легковушку - ДТП на Мерефянском Шоссе

01 марта 2017 г. 11:58
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Сегодня около 8 утра на Мерефянском Шоссе-32 столкнулись грузовик Mercedes-Benz и ВАЗ 21099. 

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, по предварительным данным, водитель грузовика, двигаясь в сторону Харькова, не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ, который двигался в попутном направлении. От удара ВАЗ выбросило с проезжей части. 

С места ДТП в больницу была доставлена женщина - пассажир ВАЗа. Обстоятельства столкновения устанавливает следственно-оперативная группа. 

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