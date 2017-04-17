Харьковские копы спасли мужчину, который пытался свести счеты с жизнью

Инцидент произошел накануне, около 14:00 на проспекте Победы.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, к правоохранителям поступил вызов о семейной ссоре.

По сведениям полиции, заявительница сообщила правоохранителям, что ее сожитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ведет себя неадекватно. На глазах у патрульных мужчина начал вредить имущество, которое принадлежало женщине. На замечания полицейских мужчина не реагировал. А позже и вовсе решил выпрыгнуть с балкона 8 этажа. Полицейские успели схватить мужчину и оттащить от балкона.

Его госпитализировали в больницу.