Харьковские милиционеры из спецподразделений "Беркут" и "Грифон" получили по 10,5 лет тюрьмы

Приговор сотрудникам "Беркута" и "Грифона". В Харькове орудовала банда, в которую входили действующие сотрудники этих милицейских спецподразделений. На счету тех, кого величают "оборотнями в погонах", разбойные нападения, похищение людей и еще целый букет криминальных преступлений.

Улица Ярославского. Здесь три с небольшим года назад - а именно 2 ноября 2013 года было совершено нападение на мужчину, который занимался валютно-обменными операциями. Выбранной жертве прыснули в лицо слезоточивым газом, затем избили, связали руки и ноги, надели на лицо шапку, вывезли за окружную дорогу и оставили связанной в лесополосе вблизи Рай-Еленовки. При этом у потерпевшего была отобрана валюта и украинские деньги в эквиваленте почти 350-ти тысяч гривен, а также мобильный телефон и другие ценные вещи. Нападавшие совершили это дерзкое преступление под видом законного задержания. В банде были действующие на то время бойцы милицеских спецподразделений "Беркут" и "Грифон". При этом вышеописанное нападение оказалось отнюдь не единственным.

Оксана Максюк, прокурор отдела прокуратуры Харьковской обл.:

Органом досудового розслідування, та наразі вже судом, встановлена низка криминальних правопорушень, скоєних цією озброєною бандою - а саме - два розбійних напади, незаконне заволодіння транспортним засобом, незаконне поводження зі зброєю та викрадення людини.

Еще один эпизод обвинительного заключения - в конце ноября 2013 года злоумышленники инициировали дорожно-транспортное происшествие, въехав в автомобиль своей жертвы на улице Кооперативной. Когда из пострадавшего автомобиля вышел человек, преступники, представившись сотрудниками милиции, положили того лицом на капот со словами: "Проводится спецоперация". При этом прохожим были предъявлены милицейские удостоверения. Бандиты затолкали мужчину в салон его машины, переехали на соседнюю улицу и оставили жертву на заднем сидении в наручниках, отобрав 1 миллион 150 тысяч гривен, мобильный телефон и другие ценные вещи.

Оксана Максюк, прокурор отдела прокуратуры Харьковской обл.:

Організатору озброєної банди призначено покарання у вигляді 11-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна, іншим членам озброєної банди, а саме - на той час діючим працівникам міліції призначено покарання у вигляді 10-ти років 6 місяців з конфіскацією майна, та четвертому члену організованої групи призначено судом покарання у вигляді 10-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Приговор суда пока не вступил в законную силу, поскольку еще не истекло время на апеллляцию.