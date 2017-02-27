 

Харьковские пограничники задержали женщину, которая везла наркотики в Россию

27 февраля 2017 г. 10:01
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Инцидент произошел накануне, в пункте пропуска "Гоптовка".

Как сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы, для автомобильного сообщения на выезд из Украины прибыл автомобиль Mersedes. Во время погранично-таможенного оформления на

44-летнюю пассажирку авто сработал служебный пес Заур, натренированный на поиск наркотических средств.

В ходе дальнейшего осмотра у гражданки во внутреннем кармане куртки обнаружили пакет с веществом серо-зеленого цвета растительного происхождения весом почти 30 гр.

По данному факту пограничники проинформировали сотрудников СБУ, которым и передали находку вместе с владелицей.

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