Хотел согреться и умер: в Харькове мужчина сгорел в собственном гараже

Накануне в гаражном кооперативе "Шанс" горел гараж. В результате пожара пострадал владелец помещения, 44-летнего мужчину госпитализировали с сильными ожогами.

Около пяти часов вечера охрана кооператива заметила черный дым, идущий из гаража под номером 130. Когда мужчины поспешили на помощь, оказалось, что внутри находится человек.

Юрий Ройко, председатель ГК "Шанс"

Сорвали калитку, начали закидывать снегом очаг, увидели очаг в дальнем углу гаража, выкатили машину, затушили очаг до приезда пожарных, вытащили хозяина, ну а потом приехала скорая, забрала

Медики сообщили, что у хозяина гаража было обожжено 90 % тела. От полученных травм он скончался в отделении больницы скорой и неотложной помощи сегодня утром. В ГСЧС говорят, что скорее всего возгорание произошло из-за неосторожности.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьковской области

Он мог, употребив определенное количество алкоголя, подключив плитку, он там находился вторые сутки, он ночевал там, он не выходил с этого гаража своего практически. Он закрылся, он мог употребить алкоголь и или упасть на включенную плитку на спираль этой плитки, вещи на нем загорелись

Спасатели добавляют, что другая версия пожара и гибели мужчины очень маловероятна, ведь гараж был заперт изнутри, а кроме погибшего там никого не было.