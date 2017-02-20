 

Хулиганство или способ разнять драку: в центре Харькова прозвучал выстрел

20 февраля 2017 г. 17:19
Автор: Артур Рязанов
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Накануне в одном из заведений на проспекте Науки произошла драка со стрельбой. В результате госпитализировано двое участников драки

Вызов в полицию поступил в 23.20, а чуть ранее в ресторане завязалась потасовка между двумя компаниями. Правда в заведении уверяют, что посетители выясняли отношения уже на улице, управляющий говорит, что вообще не слышал выстрела даже на улице. 

Александр Пашковский, управляющий

Я если честно не слышал, потому что когда они переместились на улицу, может быть и был, но точно сказать, со стопроцентной гарантией я не могу, это сто процентов. Да, я видел как здесь молодые люди друг у друга выхватывали огнестрельное оружие, но что как и кто

Управляющий добавляет, что участников драки не знает, как и стрелявшего человека. В полиции говорят, что после сигнала тревоги, на проспект Науки выехала следственно-оперативная группа, которая после опроса выяснила подробности происшествия.

Ирина Мусиенко, ст. инспектор Шевченковского ОП

Конфликт начался между двумя мужчинами, в какой-то момент еще один из посетителей заведения достал пистолет и выстрелил вверх

С места происшествия в больницу увезли двоих пострадавших в драке, пуля никого не задела. Оперативники нашли гильзу, а на парковке у ресторана обнаружили пистолет. Теперь правоохранителям предстоит выяснить происхождение пистолета и личность его владельца. Что это за пистолет, в полиции не говорят, ссылаются на то, что не могут делать каких-либо выводов без данных экспертизы. Полиция внесла происшествие в журнал единого учета правонарушений, а после окончания следственных действий и сбора информации правоохранители смогут квалифицировать инцидент.

Видео: 

Хулиганство или способ разнять драку: в центре Харькова прозвучал выстрел - 20.02.2017

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