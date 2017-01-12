Из Намибии и России уехал, в Украине - арестовали. Израильтянин, разыскиваемый Интерполом, взят под стражу в Харькове

Гражданин Израиля был задержан в харьковском аэропорту вечером 8 января, во время прохождения пограничного контроля. 58-летний мужчина собирался лететь из Харькова в Тель-Авив, но во время проверки его документов, рассказывают пограничники, сработала база данных Интерпола. Мужчину сразу же сняли с рейса для уточнения данных, а спустя несколько минут из Киева пришло подтверждение - он действительно на протяжении 5 лет находится в международном розыске.

Дмитрий Кальницкий, пресс-офицер Харьковского погранотряда:

Було спрацювання бази даних Інтерполу на 58-річного громадянина Ізраїлю, якого розшукували за скоєння злочину на теририторіїї республіки Польша у сфері торгівлі, банківське та фінансове шахрайство. Він не виявляв себе, що він якийсь злочинець. Вів себе як простий громадянин, який пересікає кордон держави.

По данным израильских и африканских СМИ, мужчина является владельцем компаний в разных странах мира, которые занимаются металлургией. Ранее, пишут в израильской прессе, он уже был задержан в Намибии, но вскоре вышел на свободу заплатив залог в миллион долларов. После, отмечают в харьковской областной прокуратуре, его также ловили в России, но и там ему удалось скрыться. А вот после задержания в харьковском аэропорту, Коминтерновский районный суд города, арестовал мужчину, подозреваемого в крупных финансовых махинациях. Без права внесения залога.

Вита Дубовик, Вита Дубовик, пресс-секретарь прокурора Харьковской обл:

Слід зазначити, що за ці 5 років двічі потрапляла ця людина у поле зору правоохоронців різних країн. У 2012-му році його затримали у Намібії, у 2016-му році його затримали у Російській Федерації. В обох країнах був обраний запобіжний захід не пов'язаний з триманням під вартою і тому фігуранту кримінального провадження вдавалося втекти, і лише в Україні вже третя спроба виявилась більш вдалою.

Сейчас гражданин Израиля находится под стражей, в данный момент решается вопрос о его экстрадиции в Польшу.