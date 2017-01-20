Избиение патрульного в Харькове. Спустя месяц нападавшие не найдены, полицейский до сих пор в коме

Патрульный Василий Маркович был жестоко избит в начале декабря. Парень как раз возвращался ночью домой, и был одет не в форменную, а в гражданскую одежду. Прямо возле подъезда его подкараулили двое молодчиков , которые нанесли ему больше десятка ударов по голове, а затем сбежали. Избитый патрульный пролежал на холоде несколько часов, до 9 утра, утром его нашел сосед, который и вызвал "скорую". Спустя больше, чем месяц после избиения, патрульный так и не приходил в сознание, только недавно стал дышать самостоятельно, после чего его перевели из реанимации в отделении нейрохирургии, отмечают врачи. Угрозы жизни в данный момент нет, но травма очень тяжелая, повреждение тканей мозга настолько обширное, что какие-либо прогнозы сейчас сделать невозможно, говорят медики, для этого нужно время.

Андрей Козаченко, зам. гл. врача по хирургии больницы скорой и неотложной помощи:

Это тяжелая черепно-мозговая травма с первичным повреждением структур мозга, глубоких. То есть, грубо говоря, травма не носит характера, требующего хирургического лечения неотложного, поскольку нет точки приложения. Но по тяжести своей по нанесению урона для деятельности, является очень серьезной.

Сейчас парень находится в городской больнице скорой и неотложной помощи, однако волонтеры ищут клиники с новейшим оборудованием, где ему могут оказать дополнительную медпомощь при такой тяжелой травме - это как лечение, так и дальнейшая реабилитация. Возле Василия постоянно дежурят не только родственники, но и его коллеги.

Вадим Лисничук, начальник Управления патрульной полиции Харькова:

Чуть чуть відкриває очі і можливо просто тішимо себе надією, можливо це співпадає, а можливо це дійсно так, інколи задаєм запитання він кліпає і показує очима, що він чує. Но можливо ми просто хочемо в це вірити. Но стан стабільно важкий і надіємося, молимося, робимо все можливе.

На лечение патрульного ежедневно уходят тысячи гривен, помощь его семье начали оказывать не только волонтеры и харьковские копы, но и полицейские из других областей Украины. Кроме того, накануне ситуацию с лечением Василия МаркОвича пообещали взять на контроль и в областной администрации. Тем временем, по факту нападения на патрульного правоохранители открыли уголовное производство по статье "разбой". Нападавшим на парня грозит до 15 лет лишения свободы, однако на их след выйти до сих пор не удалось.