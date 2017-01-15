Избили и затолкали в автомобиль: в Харькове похитили женщину

Инцидент произошел накануне, около 12:00 по улице Виноградной, 49 . Как рассказали в пресс-службе партульной полиции, двое неизвестных побили женщину и затянули ее в автомобиль "Opel", после чего скрылись с места происшествия.

Автомобиль подозреваемых инспекторы патрульной полиции задержали при попытке бежать из города. Как выяснилось позже, злоумышленники похитили женщину и пытались получить за нее выкуп, а именно автомобиль "ВАЗ 2108".

На место вызвали следственно-оперативную группу, задержанных доставили в отдел полиции.

В настоящее время Холодногорская отделом полиции открыто уголовное производство ч.2 ст.146 УК.