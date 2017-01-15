 

Избили и затолкали в автомобиль: в Харькове похитили женщину

15 января 2017 г. 9:24
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Инцидент  произошел накануне, около 12:00  по улице Виноградной, 49 . Как рассказали в пресс-службе партульной полиции, двое неизвестных побили женщину  и затянули ее в автомобиль "Opel", после чего скрылись с места происшествия.

Автомобиль подозреваемых инспекторы патрульной полиции задержали при попытке бежать из города. Как выяснилось позже, злоумышленники похитили женщину и пытались получить за нее выкуп, а именно автомобиль "ВАЗ 2108".

На место вызвали следственно-оперативную группу, задержанных доставили в отдел полиции.

В настоящее время Холодногорская отделом полиции открыто уголовное производство ч.2 ст.146 УК.

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